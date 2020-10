Materiały do wypełnień, czyli niezbędnik każdego stomatologa

W każdym gabinecie powinny znaleźć się odpowiednio dobrane, profesjonalne materiały do wypełnień zębów.

Czym są materiały do wypełnień?

Specjalne wypełnienie zębów potocznie nazywa się plombą. Mówiąc w skrócie, jest to materiał wykorzystany do odbudowy tkanek zęba, które zostały uszkodzone na skutek próchnicy lub innego rodzaju uszkodzeń. Co ciekawe, przez wiele lat korzystano w tym celu z cementu. Dopiero w połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych, odkryto technikę tzw. wytrawiania szkliwa kwasem. Pozwoliło to na adhezję zębiny, wypełnienia oraz szkliwa i wykorzystanie innych, o wiele bezpieczniejszych materiałów niż cement.

Rodzaje wypełnień do zębów

Jeśli chodzi o techniki wypełniania ubytków, to istnieje metoda bezpośrednia oraz pośrednia. W pierwszym przypadku dochodzi do wypełnienia ubytku materiałem od razu w zębie. W drugim przypadku - wypełnia się ubytek pracami protetycznymi poza jamą ustną pacjenta. Materiałami, jakie najczęściej stosuje się w wypełnianiu zębów są materiały do wypełnień czasowych oraz wypełnień stałych, a także do wypełnień pośrednich. Powinny być dobrane do indywidualnych potrzeb pacjenta.